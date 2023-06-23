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Сестра Роналду объяснила отказ футболиста от алкоголя

Кати Авейру, сестра португальского футболиста Криштиану Роналду, объяснила отказ спортсмена от алкоголя. Она рассказала об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю, — и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного», — заявила Авейру.

Она отметила, что ее брат смог стать победителем, несмотря на все неудачи, окружавшие его.

Роналду первым в истории футбола сыграл 200 матчей за сборную

Ранее Роналду поделился эмоциями после мирового рекорда по матчам за сборную Португалии. Он заявил, что у победы в его 200-м матче за национальную команду особый вкус.

«Завершить его победным голом — я не мог ждать большего. Это было великолепно и незабываемо», — отметил португалец.

20 июня Роналду вышел на поле в матче Португалии и Исландии в четвертом туре квалификации Евро-2024. На 89-й минуте он забил мяч и принес команде победу. Перед игрой с исландцами 38-летнему нападающему был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.

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