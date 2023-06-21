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РФС опубликовал видеообзор исторического матча Нидерланды — Россия с Евро-2008

Российский футбольный союз (РФС) сделал серию публикаций, посвящённых легендарному для России матчу 1/4 финала чемпионата Европы — 2008 со сборной Нидерландов. Игра состоялась ровно 15 лет назад — 21 июня 2008 года — и завершилась победой россиян со счётом 3:1 после дополнительного времени.

РФС опубликовал видеообзор исторического матча Нидерланды — Россия с Евро-2008
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РФС напомнил заявку сборной России на Евро-2008: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Вячеслав Малафеев, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Ренат Янбаев, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Роман Широков, Александр Анюков, Дмитрий Торбинский, Сергей Семак, Олег Иванов, Динияр Билялетдинов, Константин Зырянов, Юрий Жирков, Игорь Семшов, Владимир Быстров, Роман Адамов, Иван Саенко, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Дмитрий Сычёв.

Также РФС опубликовал видеообзор исторического матча:

Права на видео принадлежат UEFA. Ролик опубликован на YouTube-канале РФС

Футбол, Иван Саенко, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Сергей Семак, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов, Александр Анюков, Роман Адамов, Дмитрий Торбинский, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Игорь Семшов, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Игорь Акинфеев, Константин Зырянов, Владимир Габулов, Олег Иванов, Денис Колодин, Василий Березуцкий, СБОРНАЯ РОССИИ, РФС, УЕФА
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