РФС опубликовал видеообзор исторического матча Нидерланды — Россия с Евро-2008

Российский футбольный союз (РФС) сделал серию публикаций, посвящённых легендарному для России матчу 1/4 финала чемпионата Европы — 2008 со сборной Нидерландов. Игра состоялась ровно 15 лет назад — 21 июня 2008 года — и завершилась победой россиян со счётом 3:1 после дополнительного времени.