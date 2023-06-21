Вратарь «Ростова» перешел в «Торпедо»

«Егор Бабурин покинул «Ростов». Между нашим клубом и московским «Торпедо» достигнута договорённость о трансфере вратаря. Спасибо Егору за время в «Ростове» и удачи в новом клубе», — написала пресс-служба ростовчан в клубном телеграм-канале.