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В «Спартаке» пообещали помочь осужденному легионеру в получении гражданства РФ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался по поводу возможного получения российского гражданства голландским легионером московского клуба Квинси Промесом. Об этом сообщает Sport24.

В «Спартаке» пообещали помочь осужденному легионеру в получении гражданства РФ
© Lenta.ru

Функционер отметил, что решение должен принять сам игрок.

«Если Промес захочет двигаться в этом направлении, мы окажем поддержку», — пообещал Малышев.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время осужденный футболист находится в Москве и собирается обжаловать приговор.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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