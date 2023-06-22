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«Сочи» объявил о подписании Ивана Игнатьева

«Сочи» объявил о подписании нападающего Ивана Игнатьева, который ранее расторг контракт с «Локомотивом». Срок контракта сторон не разглашается.

«Сочи» объявил о подписании Ивана Игнатьева
© Чемпионат.com

«Состав сочинского клуба пополнил нападающий Иван Игнатьев! Добро пожаловать в команду!» — написала пресс-служба сочинцев на клубном сайте.

Напомним, Игнатьев перешёл в «Локомотив» прошлым летом. Форвард выступал за железнодорожников в сезоне-2022/2023. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих. «Сочи» финишировал на десятом месте в таблице РПЛ: 38 очков, 11 побед, 14 поражений и пять ничьих.

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