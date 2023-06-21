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«Аталанта» и «Торино» приостановили переговоры по трансферу Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук столкнулся с проблемами при возможном трансфере в «Торино». По информации Sport24, переговоры между командами застопорились и приостановлены.

«Аталанта» и «Торино» приостановили переговоры по трансферу Миранчука
© sportsdaily.ru

В августе 2022 года Миранчук перешел на правах аренды в «Торино». В составе туринской команды 27-летний полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 12 млн евро. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

На прошлой неделе издание Tuttosport сообщило, что «Торино» не собирается платить за Миранчуа более 7 млн евро. По информации источника, в туринском клубе считают сумму выкупа, прописанную в арендном соглашении (9,5 млн евро + 1,5 млн евро), слишком завышенной.

Миранчук выступает за «Торино» с сентября 2020-го. Его переход из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 млн евро (по данным Transfermarkt).

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