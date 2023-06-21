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Хиддинк: сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял. До сих пор горжусь

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк высказался о работе с отечественной национальной командой.

Хиддинк назвал сборную России одной из лучших команд
© чемпионат

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России играли просто в невероятный футбол! Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле. С уверенностью могу сказать, что сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Хиддинк возглавлял сборную России на протяжении четырёх лет (с 2006 по 2010 год). Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат Европы 2008 года, где дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали соревнования. 25 декабря 2008 года «за заслуги в области физкультуры и спорта» Хиддинку было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

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