Хиддинк назвал сборную России одной из лучших команд

«Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России играли просто в невероятный футбол! Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле. С уверенностью могу сказать, что сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.