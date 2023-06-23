Стала известна зарплата бразильского новичка «Зенита» Ду Кейроса

Бразильский новичок петербургского «Зенита» Ду Кейрос будет получать в российском клубе зарплату в размере €900 тыс. в год, сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» 23 июня объявил о прилете 23-летнего полузащитника в Санкт-Петербург. Футболист успешно прошел медицинский осмотр и приступил к тренировкам в составе команды на клубной базе.

Игрок также выбрал номер, под которым будет выступать в составе «Зенита» — 37-й.

В январе 2023 года «Зенит» объявил о переходе в команду двух игроков «Коринтианс». Зимой к сине-бело-голубым присоединился 19-летний центральный защитник Роберт Ренан. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые договорились о переходе летом полузащитника Ду Кейроса.

Ду Кейрос ранее признался, что финансовая выгода была одним из факторов его согласия на переход в петербургский «Зенит», отметив при этом, что ему было очень сложно решиться на отъезд из Бразилии.