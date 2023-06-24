Геррейру объяснил, почему сменил «Боруссию» на «Баварию»

Португальский защитник Рафаэл Геррейру рассказал о своём переходе в «Баварию». Он ушёл из дортмундской «Боруссии» в качестве свободного агента. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2026 года.
«Когда мне позвонили из «Баварии», решение было принято быстро. Для меня большая честь играть за этот большой клуб, и я также очень ценю Томаса Тухеля за то, что мы вместе делали в Дортмунде.
Это был тренер — он позвонил мне. Конечно, я очень ценю его, был с ним в Дортмунде. Мне было важно, чтобы он разговаривал по телефону. Из-за этого я очень быстро принял решение, – сказал португалец в интервью клубному телевидению.
Всего в составе дортмундцев 29-летний футболист провёл 224 матча, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами. Ранее он играл за французские «Кан» и «Лорьян».