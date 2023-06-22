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Экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков объявил о завершении карьеры

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков объявил о решении завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Экс-защитник «Динамо» объявил о завершении карьеры
© Чемпионат.com

«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Я хочу сказать спасибо тренерам — каждый из вас вложил в меня свою частичку! Всем партнёрам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни! Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвёл! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных. Я вас очень люблю!

Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо». Цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью, мои друзья!» — написал Рыков в своих социальных сетях.

Последним клубом Рыкова стала московская «Родина». Также футболист играл за «Томь», «Урал», «Мордовию», «Торпедо» и другие команды.

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