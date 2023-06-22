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Агент тренера Лички Николаев опроверг новость о подписании контракта с "Динамо"

Футбольный агент Анатолий Николаев опроверг новость о том, что тренер Марцел Личка подписал контракт с московским «Динамо», передает Sport24.

Агент тренера Лички отреагировал на новость о подписании контракта с «Динамо»
© РИА Новости

«Марцел подписал контракт с «Динамо» на три года? Нет, стороны пока еще ничего не подписали. Еще идут активные переговоры», — сказал Николаев.

Последние три сезона Личка отработал в «Оренбурге». Он вывел команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона 2021/22. В минувшем розыгрыше чемпионата его подопечные заняли седьмое место.

4 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2022/23. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила «Факелу» на своем стадионе 0:2.

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