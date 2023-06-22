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Личка подписал трехлетний контракт с «Динамо»

45-летний чешский тренер Марцел Личка подписал контракт с «Динамо», сообщил источник «Спорт-Экспресс». Стороны заключили трехлетнее соглашение в четверг, 22 июня.

Личка подписал контракт с «Динамо»
© Спорт день за днем

В ближайшее время «Динамо» официально объявит назначении Лички главным тренером. Он сменит Павла Алпатова, под чьим руководством московская команда завершала сезон 2022/23. Сам Алпатов возглавит вторую команду «Динамо».

До этого «Динамо» руководил 54-летний сербский специалист Славиша Йоканович, который покинул клуб в мае.

По информации «Спорт-Экспресс», контракты с «Динамо» также подписали члены тренерского штаба Лички – помощники Адесойе Ойеволе и брат Марио Личка, тренер по физической подготовке Евгений Стукалов и аналитики Алексей Радевич.

Останутся работать в «Динамо» тренер по вратарям Дмитрий Изотов и тренер Иван Карандашов.

Личка руководил «Оренбургом» с 2020 года. Вместе с командой он вышел в РПЛ из ФНЛ. Сезона 2022/23 завершился для оренбуржцев на седьмом месте с 46 очками. Контракт с клубом у Лички действовал еще год.

«Динамо» в прошедшем сезоне РПЛ заняло девятое место с 45 очками.

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