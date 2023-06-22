РФС закончил 2022 год с рекордной прибылью за несколько лет

РФС с прибылью 1,4 млрд рублей закончил 2022 год. Выручка – 5,4 млрд
РФС получил прибыль 1,4 млрд рублей по итогам 2022 года.
Об этом рассказал председатель Контрольно-ревизионной комиссии союза Иван Перонко.
– Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии. По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.
– Большая прибыль?
– Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда.
– Это не рекордная прибыль?
– За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль, – сказал Перонко.
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