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РФС с прибылью 1,4 млрд рублей закончил 2022 год. Выручка – 5,4 млрд

РФС получил прибыль 1,4 млрд рублей по итогам 2022 года.

РФС закончил 2022 год с рекордной прибылью за несколько лет
© РИА Новости

Об этом рассказал председатель Контрольно-ревизионной комиссии союза Иван Перонко.

– Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии. По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.

– Большая прибыль?

– Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда.

– Это не рекордная прибыль?

– За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль, – сказал Перонко.

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