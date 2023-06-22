РФС закончил 2022 год с рекордной прибылью за несколько лет

– Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии. По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.

– За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль, – сказал Перонко.