Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев отреагировал на слухи об интересе «Зенита»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев на фоне слухов о возможном интересе со стороны «Зенита» предположил в разговоре с «Матч ТВ», что вратарская линия санкт петербургского клуба укомплектована.

© Матч ТВ

— Писали об интересе «Зенита» к тебе. Насколько он предметен? Что слышал об этом?

— Ничего не слышал. Просто читал новости. Писали, что Помазун тоже интересен «Зениту», какие то другие вратари. Насколько понимаю, «Зенит» подписал Никиту Гойло. И он будет конкурировать с Кержаковым за место в составе, — сказал Ломаев «Матч ТВ».