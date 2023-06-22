Булыкин оценил перспективы возвращения российского футбола на международную арену

«Я не вижу перспективы возвращения российского футбола на международную арену в ближайший год. Возможно, будут поблажки юношеской и женской сборным России. А для основной команды это будет тяжело сделать, пока остаётся текущая международная ситуация. Но РФС всегда работает хорошо и на благо российского футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.