«Динамо» официально объявило о назначении Лички главным тренером клуба

Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера клуба.

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Ранее 45-летний специалист работал в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом». Южноуральский клуб играл под руководством Лички с 2020 года. У чешского тренера был контракт с «Оренбургом» ещё на следующий сезон.

По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатило один миллион евро «Оренбургу» за переход Лички. Столько же чешский тренер будет получать по контракту с бело-голубыми за сезон.