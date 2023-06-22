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«Динамо» объявило о назначении Марцела Лички главным тренером клуба

Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера клуба.

«Динамо» официально объявило о назначении Лички главным тренером клуба
© РИА Новости

Ранее 45-летний специалист работал в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом». Южноуральский клуб играл под руководством Лички с 2020 года. У чешского тренера был контракт с «Оренбургом» ещё на следующий сезон.

По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатило один миллион евро «Оренбургу» за переход Лички. Столько же чешский тренер будет получать по контракту с бело-голубыми за сезон.

В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» руководил сербский тренер Славиша Йоканович, однако он был уволен из клуба весной. По итогам чемпионата бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице.

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