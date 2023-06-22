Экс-защитник «Динамо» предположил, почему Личка подписал краткосрочный контракт

«Почему контракт на короткий срок? Всё-таки Личка не такой именитый тренер и давать ему огромные деньги рискованно, чтобы в случае неудачи не платить большую компенсацию. Поэтому контракт на год, если успехи будут, то естественно будет пролонгация контракта», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.