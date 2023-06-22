Экс-защитник «Динамо» предположил, почему Личка подписал краткосрочный контракт

Дьяков о назначении Лички в «Динамо»: Давать ему огромные деньги рискованно
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.
«Почему контракт на короткий срок? Всё-таки Личка не такой именитый тренер и давать ему огромные деньги рискованно, чтобы в случае неудачи не платить большую компенсацию. Поэтому контракт на год, если успехи будут, то естественно будет пролонгация контракта», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.
Сегодня, 22 июня, московское «Динамо» объявило о назначении Марцела Лички на пост главного тренера клуба.
Контракт подписан по схеме «1+1+1» – соглашение продлевается каждый сезон в случае достижения определённых спортивных целей.
Предыдущим клубом Лички был «Оренбург». Чешский специалист занимал должность с августа 2020 года. Под его руководством команда провела 117 матчей, в которых одержала 67 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.
По итогам сезона 2022/23 «Динамо» расположилось на 9-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 45 очками. «Оренбург» закончил чемпионат на 7-й позиции с 46 очками.
Сообщается, что контракт с 45-летним специалистом будет рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий.