Колосков: ограничения в отношении России закончатся, как только завершится СВО

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о сроках снятия ограничений с команд из России.
22 июня представители Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), присутствовавшие в Москве на конференции РФС, выразили надежду на скорейший допуск российских клубов и сборных до международных турниров.
«Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать», – приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
В настоящее время российские команды отстранены от участия в официальных международных соревнованиях.
Последние матчи сборная России провела в марте 2023 года. Команда Валерия Карпина в контрольных встречах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).