Геркус: наши клубы в Европе не ждут

«В моём понимании, нас в УЕФА не ждут. Два года, может, три нас обратно точно не пустят. Никто не страдает из-за отсутствия наших клубов. Ну серьёзно, вы хоть один комментарий об этом слышали?» — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».