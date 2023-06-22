Личка назвал цель работы в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в беседе с «Матч ТВ» заявил, что его новая команда должна не только добиться высокого результата, но и играть в агрессивный, скоростной футбол, который был присущ «Оренбургу».

© Матч ТВ

В четверг стало известно, что 45 летний Личка подписал контракт с «Динамо» на сезон 2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны 2024/25 и 2025/26 «при достижении определенных условий».

— Марцел, с какими чувствами идете в «Динамо»? Чего хотели бы добиться с этим клубом?

— Это будет большая ответственность, потому что клуб «Динамо» относится к лучшим командам России, и от меня будут требовать, чтобы я делал всё для того, чтобы клуб находился в первой пятерке чемпионата. Естественно, на меня будут давить, чтобы я добивался результата. Хотя эти требования есть и в других командах. Результат всегда важен. Чего я ожидаю? Человек будет работать с новыми игроками, с новыми людьми, сталкиваться с иными проблемами и, напротив, будут появляться новые шансы быть более успешными.

Но это надо доказать игрой своей команды на поле. Потому что на бумаге у вас может быть какая хотите команда, но если эта команда не будет работать на поле, то вы ничего не добьетесь.

Я был бы рад, если бы «Динамо» показывало такую игру, которой я добился в «Оренбурге». Такую игру, которая получалась у ребят в «Оренбурге». Та команда играла в агрессивный, скоростной футбол, умела очень хорошо работать с мячом, и такой футбол нравился болельщикам.

Это одна из моих целей. Чтобы «Динамо» добивалось не только результата, но и демонстрировало игровую силу, имело свой игровой стиль. Поэтому мы будем усиленно работать над философией игры, чтобы добиваться хороших результатов, — сказал Личка «Матч ТВ».