РФС вручил награду лучшему клубу за заслуги в развитии массового футбола

Российский футбольный союз (РФС) на ежегодной конференции наградил лучший клуб за заслуги в развитии массового футбола. Также РФС наградил лауреата премии за лучшую футбольную инициативу.

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Лучшим профессиональным клубом в развитии массового футбола признан ПФК ЦСКА.

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— У нас была группа проектов. Флагманский — «Урок ЦСКА», который мы реализуем с 2018 года. В прошлом году у нас был запуск школьной футбольной лиги ЦСКА. Также были заявлены несколько городских проектов активностей в наш большой проект по популяризации массового футбола. Мы заявляемся уже третий год и наконец то получили эту премию. Это не было какой то самоцелью, мы просто были отмечены за то, что у нас хорошо получается. Все больше ребят занимаются футболом, все больше из них болеет за ЦСКА.

— Есть какая то статистика, сколько детей прошли через ваши активности и проекты?

— Мы считаем по годам, и ежегодный охват у нас вышел на 110 тысяч человек. В «Урок ЦСКА» участие приняли 83 школы, но в школьной лиге ЦСКА растет не только количество болельщиков, но и растет наша селекционная база. В нее попадают ребята из обычных школ, родители которых считают, что футбол является историей по блату. У нас уже есть несколько человек, которые попали в нашу академию. Не будем называть фамилии, но один из ребят уже привлекался в сборную Москвы. Чисто теоретически, математически и статистически Россия больше, чем Франция, и у нас больше шансов найти Мбаппе. Все делается ради этого, — сказал «Матч ТВ» менеджер по работе с болельщиками ПФК ЦСКА Егор Крутелев.

Премию за лучшую футбольную инициативу получил проект «Надежда» из республики Адыгея.

— Наш проект заключается в том, что мы помогаем осужденным детям до 18 лет. Помогаем социализироваться в нашем учреждении через футбол, систематические занятия футболом и участие в турнирах. Все это их очень мотивирует. Эмоции после награждения только самые положительные. Тут столько известных людей, а получать награду из рук президента РФС вдвойне почетно.

— Сколько детей прошло через ваш проект?