РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России

Как и в прошедшем сезоне, розыгрыш Кубка России пройдёт по схеме с двойным выбыванием. Однако в регламенте турнира появилось одно изменение, которое вступит в силу с нового сезона. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, больше не будет участвовать в турнире. В прошлом сезоне она вышла в финал Пути регионов. Теперь финал нижней сетки Кубка России будет состоять из одного матча.