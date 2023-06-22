Умерла жена владельца «Краснодара» Галицкого

Умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» и основателя «Магнита» Сергея Галицкого Виктория Галицкая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что Виктория скончалась 14 июня. Последнее время она проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам владелец «быков». В сентябре 2021 года он признался, что болеет и хочет перестроить работу в «Краснодаре», чтобы его возможное отсутствие не влияло на эффективность клуба.

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году, а в 2011-м он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда трижды становилась бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

В сезонах 2016/17 и 2018/19 «быки» доходили до 1/8 финала Лиги Европы, а в 2020 году впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов.