Петржела оценил перспективы Ярошика в «Оренбурге»

«Иржи прекрасно справится со своими обязанностями в «Оренбурге». Он очень талантливый тренер. Буду держать за него пальцы скрещёнными. Но лучше, чем Личка, Ярошик не выступит. Марцел вывел «Оренбург» на вершину», – приводит слова Петржелы Metaratings.