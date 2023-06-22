Президент ЦСКА отреагировал на возможный переход Чалова цитатой из Булгакова

Президент ЦСКА Гинер пошутил про возможный переход форварда армейцев Чалова в "Галатасарай"
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в первый раз слышит об интересе к нападающему армейцев Федору Чалову со стороны турецкого «Галатасарая». Его слова передает Sport24.
«Галатасарай» заинтересован в Чалове? Вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу. А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», — сказал президент армейцев.
21 июня издание Fanatik сообщило, что Чалов согласился перейти в турецкий клуб. Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил, что с ЦСКА никто не связывался по поводу трансфера нападающего.
25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.
В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.
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