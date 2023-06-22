Президент ЦСКА отреагировал на возможный переход Чалова цитатой из Булгакова

«Галатасарай» заинтересован в Чалове? Вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу. А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», — сказал президент армейцев.