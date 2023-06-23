Канчельскис едко прокомментировал возвращение Фернандеса в ЦСКА

«В Бразилии он никому не нужен, а в России нужен». Канчельскис — о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА
Защитник Марио Фернандес возвращается в ЦСКА, так как чувствует, что нужен в России, а не в Бразилии, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в армейский клуб.
— Что думаете о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА?
— Надо играть в футбол, и ему нужны деньги. Вернулся, и все. В Бразилии он никому не нужен, а в России нужен. В моем понимании это хороший защитник, который поможет ЦСКА. Желаю ему только удачи и всего самого наилучшего, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».
Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. В составе «красно синих» футболист трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. С 2017 по 2021 год игрок защищал цвета сборной России, он провел 33 матча и забил пять мячей.