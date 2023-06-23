Канчельскис едко прокомментировал возвращение Фернандеса в ЦСКА

Защитник Марио Фернандес возвращается в ЦСКА, так как чувствует, что нужен в России, а не в Бразилии, заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

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Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что Фернандес возвращается в армейский клуб.

— Что думаете о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА?

— Надо играть в футбол, и ему нужны деньги. Вернулся, и все. В Бразилии он никому не нужен, а в России нужен. В моем понимании это хороший защитник, который поможет ЦСКА. Желаю ему только удачи и всего самого наилучшего, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».