Агент отреагировал на слова Гинера о возвращении игрока в ЦСКА
Жорже Машаду, агент футболиста ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что вопрос с возвращением 32-летнего защитника в московский клуб еще не решен. Его слова передает Sport24.
«Точно еще ничего не определено, но такой вариант возможен», — сказал агент.
22 июня о возвращении игрока в ЦСКА заявил президент клуба Евгений Гинер.
Фернандес приостановил контракт с ЦСКА в мае 2022 года, сославшись на накопившуюся усталость. Защитник обещал вернуться, если «почувствует в себе силы помочь ЦСКА».
В декабре он подписал контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», где выступал на правах аренды из ЦСКА, однако в апреле по личным причинам разорвал соглашение.
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и три раза выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). В футболке национальной сборной России футболист провел 33 матча, в которых забил пять мячей.
ЦСКА в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.