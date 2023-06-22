Агент отреагировал на слова Гинера о возвращении игрока в ЦСКА

Жорже Машаду, агент футболиста ЦСКА Марио Фернандеса, заявил, что вопрос с возвращением 32-летнего защитника в московский клуб еще не решен. Его слова передает Sport24.

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«Точно еще ничего не определено, но такой вариант возможен», — сказал агент.

22 июня о возвращении игрока в ЦСКА заявил президент клуба Евгений Гинер.

Фернандес приостановил контракт с ЦСКА в мае 2022 года, сославшись на накопившуюся усталость. Защитник обещал вернуться, если «почувствует в себе силы помочь ЦСКА».

В декабре он подписал контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», где выступал на правах аренды из ЦСКА, однако в апреле по личным причинам разорвал соглашение.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года и три раза выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ). В футболке национальной сборной России футболист провел 33 матча, в которых забил пять мячей.