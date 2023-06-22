РПЛ направила клубам проект стратегии развития до 2027 года

— Говорить, что представлена сама стратегия, неправильно. Представлен проект стратегии РПЛ, который составляли с коллегами. Это не проект Александра Александровича Алаева, а всей лиги. Мы направили его клубам, теперь они имеют право с чем то согласиться или нет, выйти со своими предложениями.



Понятное дело, что это не будет как письмо из Простоквашино, но это будет документ, который работает. Я не буду останавливаться на отдельных параметрах, хочу сказать, что мне кажется и я не скрываю, что я очень доволен. У нас есть стратегия, видение, все публичное. Мы готовы к дискуссии и критике. Но сначала это сделать должны клубы на общем собрании 15 июля, может быть, финансовый комитет или правление одобрить, и мы можем с этим работать, — передает слова Алаева корреспондент «Матч ТВ».