Комментатор Орлов назвал лучшего вратаря России
Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеева является лучшим вратарем России, передает Sport24.
«Игорь не раз выручал свою команду в прошедшем сезоне. В финале Кубка. ЦСКА повезло, что у них такой вратарь. В России нет вратаря близкого к Акинфееву по уровню», — сказал Орлов.
11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России против «Краснодара». Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за десять лет.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 740 матчей за армейцев, 309 из которых стали «сухими».
Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.