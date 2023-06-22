Экс-тренер ЦСКА прокомментировал возвращение Фернандеса

Чанов считает, что Фернандес не будет «валять дурака» после возвращения в ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возвращение защитника Марио Фернандеса в московский клуб.
«Зная Марио, он не будет дурака валять. Парень бразильский, но совсем не бразилец, вечно с улыбкой и парень работяга. Мы привыкли, что бразильцы немножко с ленцой, про Марио так не сказать. Он приятное исключение, поэтому я очень рад, что он возвращается», – приводит слова Чанова Vprognoze.
Экс-тренер добавил, что в случае, если у Фернандеса все в порядке со здоровьем, защитник может стать большой помощью для «армейцев».
Фернандесу 32 года. К ЦСКА он присоединился в 2012 году. Московский клуб – вторая команда бразильца в карьере помимо родного «Гремио» (2009 – 2012).
В январе 2023 года Фернандес на правах аренды уехал в «Интернасьонал». В четверг, 22 июня, президент ЦСКА Евгений Гинер заявил о возвращении бразильца в состав столичной команды.
ЦСКА по итогам минувшего сезона занял второе место в РПЛ. На счету «армейцев» 58 очков, 17 побед, 6 поражений и 7 матчей вничью.