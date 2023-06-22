Экс-тренер ЦСКА прокомментировал возвращение Фернандеса

«Зная Марио, он не будет дурака валять. Парень бразильский, но совсем не бразилец, вечно с улыбкой и парень работяга. Мы привыкли, что бразильцы немножко с ленцой, про Марио так не сказать. Он приятное исключение, поэтому я очень рад, что он возвращается», – приводит слова Чанова Vprognoze.