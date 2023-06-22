Личка считает Тюкавина самым талантливым нападающим России

Новый тренер «Динамо» об игроке клуба: соглашусь с теми, кто считает его самым талантливым
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка согласился с мнением, что форвард бело-голубых Константин Тюкавин является самым талантливым форвардом в России. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым нападающим в России. Это тот форвард, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной.
Повторю свою мысль, которую уже высказал. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта", - сказал специалист.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин забил девять мячей и сделал семь голевых передач в 28 встречах.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет €7 млн.
"Динамо" по итогам сезона-2022/23 заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.
Ранее экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поддержал назначение Марцела Лички на пост наставника "Динамо".