Личка считает Тюкавина самым талантливым нападающим России

"Соглашусь с теми, кто считает Тюкавина самым талантливым нападающим в России. Это тот форвард, который здорово чувствует себя в чужой штрафной. Находится в нужное время в нужном месте. Забивной.



Повторю свою мысль, которую уже высказал. Талант — это хорошо, но далеко не все. Упорный труд превыше таланта", - сказал специалист.