В РФС рассказали об обнадеживающем выступлении представителей ФИФА и УЕФА

Дюков сказал, что их речи были достаточно обнадеживающими. По мнению главы РФС, в ближайшее время могут быть приняты решения, которые приведут к отмене приостановления участия российских сборных в международных турнирах.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучила вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.