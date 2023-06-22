Экс-футболист "Пари НН" Баньяк заявил о желании вернуться в Россию

"Вернуться в Россию? Я бы хотел, очень жаль, что я получил травму и не смог проявить себя. Хотелось бы, чтобы моя карьера в России сложилась лучше. Сейчас я возвращаюсь в "Кайрат" и посмотрим, что будет дальше, я открыт к новому", - заявил Баньяк.