Экс-футболист "Пари НН" Баньяк заявил о желании вернуться в Россию

Футболист Баньяк: я бы хотел вернуться в Россию, жаль, что я не смог проявить себя
Камерунский защитник Маки Баньяк заявил о желании вновь попробовать свои силы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Вернуться в Россию? Я бы хотел, очень жаль, что я получил травму и не смог проявить себя. Хотелось бы, чтобы моя карьера в России сложилась лучше. Сейчас я возвращаюсь в "Кайрат" и посмотрим, что будет дальше, я открыт к новому", - заявил Баньяк.
Прошлой зимой Баньяк стал игроком "Пари Нижний Новгород", но порвал мениск и выбыл на четыре месяца. Футболист перешел в нижегородскую команду на правах аренды. Сейчас он выступает за казахстанский "Кайрат". По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баньяка составляет €500 тыс.
Ранее Маки Баньяк рассказал, как согласился на переход в нижегородский клуб.