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Российский футболист может перейти в греческий клуб

Российский голкипер Андрей Лунев может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Лунев может перейти в греческий клуб
© РИА Новости

По данным источника, руководство ПАОКа рассматривает Лунева в качестве замены основному вратарю Доминику Котарски, который может покинуть клуб. Лунев стал игроком "Байера" летом прошлого года, перейдя из "Зенита". В команде также играет его бывший одноклубник Сердар Азмун.

Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне этого года. Россиянин покинул клуб.

На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за "Байер" в матче против "Ференцвароша" в Лиге Европы и пропустил один гол.

Ранее футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы Лунева, рассказал, что голкипером интересуется не только турецкий "Фатих Карагюмрюк".

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