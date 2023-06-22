Стало известно, сколько «Краснодар» требует за Сперцяна
Футболистом "Краснодара" Эдуардом Сперцяном интересуется нидерландский "Аякс". Об этом сообщает Sportitalia.
По информации источника, скауты "Аякса" наблюдали за Сперцяном во время его выступления за сборную Армении в матче четвертого тура квалификации на чемпионат Европы - 2024 против команды "Латвии". Отмечается, что "Краснодар" требует за своего футболиста около €18 млн.
Контрактное соглашение футболиста с "Краснодаром" рассчитано до 2026 года. В минувшем сезоне он в 32 матчах 13 раз поражал ворота соперника, а также десять раз выступал в роли ассистента для своих партнеров по команде. "Краснодар" занял в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2022/23 шестое место, набрав 48 очков, также "быки" дошли до суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступили московскому ЦСКА.
Ранее сообщалось, что "Краснодар" не получал предложений по Сперцяну.