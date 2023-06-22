Стало известно, сколько «Краснодар» требует за Сперцяна

По информации источника, скауты "Аякса" наблюдали за Сперцяном во время его выступления за сборную Армении в матче четвертого тура квалификации на чемпионат Европы - 2024 против команды "Латвии". Отмечается, что "Краснодар" требует за своего футболиста около €18 млн.

Контрактное соглашение футболиста с "Краснодаром" рассчитано до 2026 года. В минувшем сезоне он в 32 матчах 13 раз поражал ворота соперника, а также десять раз выступал в роли ассистента для своих партнеров по команде. "Краснодар" занял в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2022/23 шестое место, набрав 48 очков, также "быки" дошли до суперфинала Кубка России, где в серии пенальти уступили московскому ЦСКА.