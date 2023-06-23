Моуринью отказался от должности в футбольном совете УЕФА

«С сожалением сообщаю вам, что я немедленно отказываюсь от участия в этой группе. Принципов, в которые я полностью верил, когда присоединился к совету, больше не существует, и я вынужден принять такое решение. Кроме того, пожалуйста, сообщите о моём решении президенту, г-ну Александру Чеферину», — сообщает подробности письма The Athletic.