СМИ: «Фенербахче» хочет заключить контракт с «Газпромом»

Переговоры между «Газпромом» и «Бешикташем» зашли в тупик.

Об этом сообщает Fotospor.

Причинами послужили предупреждения со стороны УЕФА и некоторые требования российской компании. Вероятность заключения спонсорской сделки значительно снизилась.

Отмечается, что некоторые представители «Бешикташа» обращают внимание на сближение между «Фенербахче» и «Зенитом».

Утверждается, что президент «Фенербахче» Али Коч нарушил соглашение с «Бешикташем» по «Газпрому» и пытается получить спонсорский контракт с «Газпромом» для «Фенербахче».