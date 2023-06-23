Умер экс-тренер вратарей "Спартака" Юрий Перескоков

На 61-м году жизни умер бывший тренер вратарей московского «Спартака» Юрий Перескоков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

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Смирнов был тренером вратарей «Спартака» с 2003 по 2007 год. Также он работал в «Химках», астанинском «Локомотиве», брянском «Динамо», «Калуге». Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал», где он трудился с 2021 года.