Умер экс-тренер вратарей "Спартака" Юрий Перескоков

На 61-м году жизни умер экс-тренер вратарей "Спартака" Перескоков
На 61-м году жизни умер бывший тренер вратарей московского «Спартака» Юрий Перескоков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
Смирнов был тренером вратарей «Спартака» с 2003 по 2007 год. Также он работал в «Химках», астанинском «Локомотиве», брянском «Динамо», «Калуге». Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал», где он трудился с 2021 года.
Во время игровой карьеры Перескоков выступал за «Красную Пресню», воронежский «Факел», владикавказский «Спартак», ташкентский «Пахтакор» и нижегородский «Локомотив». В составе «Красной Пресни» в 1985 году он стал обладателем Кубка РСФСР.
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