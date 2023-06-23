Российский футболист возобновил карьеру в 39 лет

— Это моя инициатива. У меня не так много воспитанников, которыми я могу гордиться. Он, наверное, номер один. Рядом с ним я сам чувствую себя человеком. Это образец профессионализма, обладающий высоким уровнем мастерства, на высоте и человеческие качества Хасана, — сказал главный тренер команды Александр Григорян.