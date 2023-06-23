Российский футболист возобновил карьеру в 39 лет

Российский футболист возобновил карьеру в 39‑летнем возрасте после паузы в два года
Нападающий Хасан Мамтов возобновил карьеру футболиста в составе «Кубани». Об этом сообщило издание Metaratings.ru.
39 летний футболист принял участие контрольном матче с «Биологом», который прошел 22 июня.
— Это моя инициатива. У меня не так много воспитанников, которыми я могу гордиться. Он, наверное, номер один. Рядом с ним я сам чувствую себя человеком. Это образец профессионализма, обладающий высоким уровнем мастерства, на высоте и человеческие качества Хасана, — сказал главный тренер команды Александр Григорян.
Мамтов входил в тренерский штаб «Кубани, а ранее работал в администрации клуба. Свой последний матч на профессиональном уровне нападающий провел также в «Кубани» в июне 2021 года.
Футболист под руководством Григоряна выступал в «Химках», «СКА Хабаровске», «Анжи» и «Тамбове».