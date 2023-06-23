Турецкий «Трабзонспор» интересуется защитником «Зенита»

Футбольный клуб «Трабзонспор» из Турции выразил заинтересованность в приобретении казахстанского центрального защитника Нуралы Алипа, который сейчас выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга. Как сообщает издание Fotospor, «Трабзонспор» привлекла возможность приобретения Алипа без статуса легионера в случае его перехода в турецкий клуб.

В настоящее время начались переговоры между «Трабзонспором» и «Зенитом».

Кроме того, турецкий клуб следит за игроками из сборных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, так как ищет футболиста на позицию центрального защитника для ротации состава.