Павел Каманцев: некоторым судьям РПЛ нужно улучшить физическую форму

"Назначения на международные соревнования - это не основной фокус внимания, - сказал Каманцев. - У нас фокус на исправление ситуации в РПЛ, у нас есть ряд недоработок, которые существуют, мы их для себя определили по итогам сезона. Сейчас у нас фокус на том, чтобы поправить качество в тех моментах, которые у нас есть. Это легковесные пенальти, не совсем качественные переговоры, когда не изменяются решения, и прочее. Физическую форму нужно подтянуть для ряда арбитров для более интенсивного футбола. Это наш фокус".