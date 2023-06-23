Экс-тренер «Ротора» высказался о приговоре Промесу

Экс-тренер "Ротора" Щербаченко о приговоре игроку "Спартака" Промесу: иногда бывают спорные решения
Экс-тренер волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал приговор нидерландского суда нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу за нападение с ножом на двоюродного брата, заявив, что иногда суды выносят спорные решения, передает «Евро-Футбол.Ру»».
«Неуместно обвинять «Спартак» в данном случае и призывать его избавиться от Промеса. На мой взгляд, как спортивные, так и обычные суды в Европе зачастую выносят очень спорные решения», — сказал Щербаченко.
19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату.
Футболист ударил своего родственника ножом в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года. Двоюродный брат Промеса обратился в полицию через четыре месяца после инцидента, поскольку изначально хотел решить вопрос внутри семьи.
Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров. Так сотрудники правоохранительных органов узнали подробности конфликта и получили доказательства нападения Промеса на брата.