Зделар: ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова

«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя один из лучших игроков РПЛ. Знаю, он любит нашу команду, надеюсь, что он задержится здесь как можно дольше, чтобы стать легендой красно-синих.



Чалов делал и продолжает делать много выдающегося для достижения всех целей в своей карьере, но лучший вариант для Федора — остаться в России. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА», — приводит слова Зделара Sport24.