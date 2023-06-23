Журналисты опровергли информацию о договоренности «Реала» и ПСЖ по Мбаппе

Соглашение о трансфере футболиста Килиана Мбаппе между клубами «Реал» и «ПСЖ» пока не достигнуто. Об этом сообщает радиостанция COPE со ссылкой на журналистов Мельчора Руиса и Педро Мораты.

Руис опроверг информацию издания PSG Community, которое утверждало, что трансфер уже согласован за € 200+50 млн. По словам журналистов, «Реал» не намерен платить такую сумму и ждёт развития событий. Мората также подтвердил отсутствие соглашения между клубами и сообщил, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе за сумму от € 150 до 200 млн из-за отказа игрока продлевать контракт.