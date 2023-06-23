«Рубин» намекнул на переход Мацея Рыбуса из «Спартака»

Казанский «Рубин» в своём официальном телеграм-канале намекнул на предстоящий переход в команду польского защитника Мацея Рыбуса.

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«Рубин» анонсировал переход поляка видео с отрывком из мультфильма, персонажи которого смотрят матч 7-го тура РПЛ сезона-2022/2023 между воронежским «Факелом» и московским «Спартаком» (1:4). На видео продемонстрирован только гол Рыбуса, который отличился на 90+6-й минуте встречи.

Ранее сам Рыбус подтвердил, что ведёт переговоры о переходе в «Рубин». Польский защитник станет первым новичком казанцев в нынешнее межсезонье.