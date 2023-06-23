«Рубин» официально объявил о переходе Рыбуса

«Защитник Мацей Рыбус стал игроком «Рубина»: 33-летний футболист перешёл в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 1 год. Ранее Рыбус выступал за польские «Пеликан», МСП и «Легию», а также за грозненский «Терек», московский «Локомотив», французский «Лион» и московский «Спартак». Добро пожаловать в Казань, Мацей!» — написала пресс-служба «Рубина».