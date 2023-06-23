«Ювентус» могут отстранить от Лиги конференций

«Юве» и УЕФА ведут переговоры по делу о финансовых махинациях клуба. Туринцев могут отстранить от Лиги конференций и закрыть дело
«Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.
Делегация, состоящая из юристов и руководителей клуба, отправилась из Турина в Ньон для работы с УЕФА над соглашением, которое могло бы раз и навсегда положить конец истории, сообщает Tuttosport.
Обсуждают вариант, при котором «Ювентус» в этом году отстраняют от Лиги конференций, а УЕФА закрывает дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей и больше не беспокоит клуб по этому вопросу. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны «бьянконери».
Отметим, что переговоры ведутся только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.
В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.
В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.
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«Юве» и УЕФА ведут переговоры по делу о финансовых махинациях клуба. Туринцев могут отстранить от Лиги конференций и закрыть дело
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