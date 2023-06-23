Полузащитник «Краснодара» Сперцян женился на родственнице Александра Карапетяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян женился на своей возлюбленной Алине Карапетян.

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Свадьба 23-летнего полузащитника сборной Армении проходит сегодня, 23 июня, в Пятигорске. Избранница футболиста является родственницей бывшего полузащитника «Сочи» и «Тамбова» Александра Карапетяна.

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Отметим, что в последнее время в СМИ часто появляется информация о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара» уже в летнее трансферное окно. Среди претендентов на армянского полузащитника называются амстердамский «Аякс», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Манчестер Сити» и ряд итальянских клубов.