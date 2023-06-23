Сборная Сенегала выразила готовность провести товарищеский матч с Россией

В Федерации футбола Сенегала сообщили о готовности обсудить проведение товарищеского матча с национальной командой России.
«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом готовы обсудить возможное проведение товарищеской встречи со сборной России. Имеются все возможности провести игру в сентябре, поскольку наш президент недавно встретился с Путиным.
Сейчас между Россией и африканскими странами прекрасные отношения. Вполне вероятно, что сборная России сыграет не только со сборной Сенегала, но и другими командами Африки», — цитирует пресс-службу Федерации футбола Сенегала Sport24.
С марта 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Причиной является специальная военная операция Вооружённых сил России на территории Украины.
Ранее на исполкоме РФС обсуждалась возможность перехода союза в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), но эта идея не получила поддержки.