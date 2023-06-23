Сборная Сенегала выразила готовность провести товарищеский матч с Россией

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом готовы обсудить возможное проведение товарищеской встречи со сборной России. Имеются все возможности провести игру в сентябре, поскольку наш президент недавно встретился с Путиным.



Сейчас между Россией и африканскими странами прекрасные отношения. Вполне вероятно, что сборная России сыграет не только со сборной Сенегала, но и другими командами Африки», — цитирует пресс-службу Федерации футбола Сенегала Sport24.