Кирьяков назвал футболиста РПЛ с самым сильным ударом

Экс-футболист "Гамбурга" Кирьяков считает, что у игрока "Динамо" Фомина сильнейший удар в РПЛ
Экс-футболист немецкого «Гамбурга» Сергей Кирьяков заявил, что футболист московского «Динамо» Даниил Фомил является обладателем самого сильного удара в РПЛ, передает Legalbet.
«У кого самый сильный удар в РПЛ? Первый на ум приходит Фомин из «Динамо». Может хорошо зарядить из далека. Можно ли с Колодиным сравнить? Нет, у того пушка страшная», — сказал Кирьяков.
Также Кирьяков отметил, что в российском футболе становится все меньше и меньше игроков остается, кто бьет сильно и с разных дистанций.
Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В сезона-2022/23 он провел 28 матчей в РПЛ, забив пять мячей.
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